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Месси приедет на церемонию ФИФА

Лионель Месси
14:37 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лионель Месси собирается посетить церемонию награждения игрока года ФИФА.

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси собирается посетить в Лондон и приехать на церемонию награждения игрока года ФИФА, которая пройдет 24 сентября.

Лео впервые за 12 лет не вышел в итоговую тройку претендентов, но все равно пожелал присутствовать на вечеринке. По данным Daily Mail, 31-летний аргентинец прилетит в Лондон, чтобы поддержать финалистов.

Ранее Роналду не приехал на церемонию вручения награды лучшему игроку Европы, когда узнал, что выиграет Лука Модрич.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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