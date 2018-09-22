Месси приедет на церемонию ФИФА

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси собирается посетить в Лондон и приехать на церемонию награждения игрока года ФИФА, которая пройдет 24 сентября.

Лео впервые за 12 лет не вышел в итоговую тройку претендентов, но все равно пожелал присутствовать на вечеринке. По данным Daily Mail, 31-летний аргентинец прилетит в Лондон, чтобы поддержать финалистов.

Ранее Роналду не приехал на церемонию вручения награды лучшему игроку Европы, когда узнал, что выиграет Лука Модрич.