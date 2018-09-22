Фергюсон впервые после операции посетит матч Манчестер Юнайтед

Болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Вулверхэмптоном» (начало в 17:00) попросили явиться на стадион на 15 минут раньше, чтобы поприветствовать сэра Алекса Фергюсона.

Известнейший в прошлом наставник впервые с момента операции на мозге будет присутствовать на матче МЮ.

В мае Фергюсон был госпитализирован в срочном порядке, а после этого шотландец перенес операцию.

Теперь сэр Алекс готов вновь вернуться на трибуны Олд Траффорд.