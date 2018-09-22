Роналду получает в три раза больше, чем одна команда чемпионата Италии

Завтра Ювентус на выезде сыграет с Фрозиноне, чьи игроки суммарно получают в три раза меньше, чем один Криштиану Роналду, подсчитали The Sun.

Зарплата португальской суперзвезды в туринском клубе составляет 31 миллион евро в год, в то время как будущий соперник тратит на зарплаты 11 миллионов за тот же период.

Для сравнения, самый высокооплачиваемый игрок новичка Серии А Жоэл Кэмпбелл, перешедший в клуб летом, зарабатывает 850 тысяч евро.

Завтра Фрозиноне и Ювентус закроют 5-й тур Серии А. Начало матча — в 21:30.