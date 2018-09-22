Легендарный Роналдо хочет вернуться в футбол

Недавно экс-звезда «Реала», «Барселоны», «Интера» и сборной Бразилии приобрел испанский футбольный клуб «Вальядолид», а теперь Роналдо хочет присоединиться к тренировкам команды.

Последние годы звездный в прошлом футболист страдает из-за лишнего веса, но рассчитывает на помощь тренерского штаба команды.

«Хотелось бы выйти с ребятами и поиграть, но не могу - не в форме. Поэтому принял решение привести себя в должное состояние, начав тренировки с командой».

«Конечно, с разрешения тренера», - отметил Роналдо.