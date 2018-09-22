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Шальке Коноплянки уступил Баварии

Левандовски
21:40 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Мюнхенская «Бавария» увезла 3 очка из Гельзенкирхена, где без проблем обыграла местный «Шальке».

«Бавария» уверенно начала игру, к 8-й минуте подав 4 угловых. И один из них, в исполнении Киммиха, принес успех: Хамес Родригес оторвался от опекавшего его Руди и головой точно пробил в угол ворот — 0:1. У гостей и после забитого мяча было немало моментов, самым острым из которых стал удар Алабы со штрафного. За «Шальке» сыграла перекладина...

После перерыва Родригес обязан был забивать второй гол, но умудрился промахнуться по пустым воротам с линии вратарской. Впрочем, вскоре он исправился, заработав пенальти. Приговор исполнил Левандовски, сильно пробив в угол ворот — 0:2. После этого гости уверенно довели встречу до победы. Отметим, что украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка всю игру провел на скамейке запасных.

В следующем туре «Бавария», набравшая 12 очков в 4-х поединках, примет «Аугсбург», а «Шальке» попытается набрать первые баллы в гостях у «Фрайбурга».

Немецкая Бундеслига, 4-й тур.

«Шальке» - «Бавария» - 0:2

Голы: Хамес Родригес (8), Левандовски (64, с пенальти).

Предупреждения: Налдо (32), Калиджури (42) - Вагнер (90).

«Шальке»: Фэрманн, Настасич, Налдо, Сане, Маккенни (Бенталеб, 54), Калиджури, Руди, Шопф, Эмболо, Ут (Бургшталлер, 73), Ди Санто (Харит, 65).

Запасные: Нюбель, Мендил, Коноплянка, Маскарель, Бургшталлер, Харит, Бенталеб.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка, Алькантара, Хамес Родригес (Санчеш, 87), Рибери (Гнабри, 83), Мюллер, Левандовски (Вагенр, 79).

Запасные: Ульрайх, Боатенг, Вагнер, Гнабри, Мартинес, Роббен, Санчеш.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин).

Стадион: VELTINS-Arena (Гельзенкирхен, Германия).

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Новости спорта, Бундеслига, ФК Бавария, ФК Шальке 04.
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