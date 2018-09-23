Фред забил дебютный мяч за МЮ и вошел в историю клуба

В поединке 6 тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном "экс-горняк" Фред отличился первым забитым мячом в составе манкунианцев.

Гол Фреда:

Примечательно, что бразилец стал 500 игроком в истории МЮ, который забил гол за "красных дьяволов" (учитывая все официальные турниры).

В итоге гол Фреда не помог Юнайтед добыть победу, так как матч с Вулвз завершился со счетом 1:1.

В текущем сезоне бразилец проводит уже пятый официальный матч за МЮ.