Фред забил дебютный мяч за МЮ и вошел в историю клуба
Новости спорта: Бывший полузащитник Шахтера Фред отличился дебютным мячом в составе "красных дьяволов".
В поединке 6 тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном "экс-горняк" Фред отличился первым забитым мячом в составе манкунианцев.
Гол Фреда:
GOAAAAL!
How about that touch from Pogba!?#OptusSport #PremierLeague pic.twitter.com/SEbIOlsDE9
— Optus Sport (@OptusSport) 22 сентября 2018 г.
Примечательно, что бразилец стал 500 игроком в истории МЮ, который забил гол за "красных дьяволов" (учитывая все официальные турниры).
В итоге гол Фреда не помог Юнайтед добыть победу, так как матч с Вулвз завершился со счетом 1:1.
В текущем сезоне бразилец проводит уже пятый официальный матч за МЮ.