Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии

Наставник Александрии Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции после игры с Мариуполем признался, что его команду должен усилить экс-хавбек Шахтера Дмитрий Гречишкин.

"У нас есть травмированные ребята, которым я замены не вижу. Поэтому завтра к нам должен присоединиться Дима Гречишкин. Я думаю, он усилит нашу опорную зону, где у нас есть проблемы", – цитирует Шарана официальный сайт Мариуполя.

Напомним, права на Гречишкина принадлежали Шахтеру, но с 1 июля этого года игрок получил статус свободного агента. Последний матч хавбек провел 7 апреля, когда сыграл 18 минут за Шахтер в матче против Вереса.