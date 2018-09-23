ФФУ подготовила заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Федерация футбола Украины подготовила все необходимые документы, чтобы подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА, сообщил в эфире телеканала "Футбол 1" Андрей Павелко.

Президент ФФУ также сказал, что финал может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский" в 2021-м году.

Напомним, что после успешного проведения финала Лиги Чемпионов в ФФУ планировали побороться за организацию финала Лиги Европы.