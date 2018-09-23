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Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч против Челси

Андрей Ярмоленко в составе Вест Хэма.
14:44 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский вингер выйдет в основном составе "молотобойцев" на матч АПЛ.

28-летний полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма» на игру 6-го тура АПЛ против «Челси».

Не попал в заявку центральный форвард «молотобойцев» Марко Арнаутович, у которого проблемы с коленом.

Матч начнется в 15:30 по Киеву.

В предыдущем туре АПЛ против «Эвертон» Андрей впервые появился с первых минут и отличился дублем.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Челси, Футбол.
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