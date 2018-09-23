Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч против Челси

28-летний полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма» на игру 6-го тура АПЛ против «Челси».

Не попал в заявку центральный форвард «молотобойцев» Марко Арнаутович, у которого проблемы с коленом.

change with Antonio starting up front. pic.twitter.com/yfM8EC6L5N — West Ham United (@WestHamUtd) 23 сентября 2018 г.

Матч начнется в 15:30 по Киеву.

В предыдущем туре АПЛ против «Эвертон» Андрей впервые появился с первых минут и отличился дублем.