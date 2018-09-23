Львов - Карпаты: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть онлайн видео обзор матча 9-го тура УПЛ Львов - Карпаты.
Львов — Карпаты 1:1
Голы: Бруно, 79 — Мякушко, 74
Львов: Бандура — Адамюк, Сабино (Приймак, 85), Голиков, Путраш — Каленчук, Джонатан — Тейлор, Аугусто (Западня, 75), Мартан — Бруно.
Карпаты: Шевченко — Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай — Гуцуляк (Понде, 75), Эрбес — Мякушко (Варгас, 88), Ди Франко, Клец — Швед (Мендес, 86).
Предупреждения: Бруно, Каленчук, Тейлор — Федецкий, Мехремич.