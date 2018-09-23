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Мариуполь - Александрия: обзор матча (Видео)

Мариуполь - Александрия
17:04 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь - Александрия.

Гол Руслана Фомина принес команде Александра Бабича победу над александрийцами (1:0).

Мариуполь - Александрия 1:0

Гол: Фомин, 8

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков, Демири — Игнатенко, Федорчук — Чурко (Вакула, 62), Мишнев, Зубков (Борячук, 75) — Фомин (Пихаленок, 82)

Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков (Стецьков, 46) — Ковалец, Запорожан, Банада — Полярус (Шастал, 68), Пономарь (Ситало, 53), Задерака

Предупреждения: Игнатенко, Фомин, Быков — Запорожан

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