Мариуполь - Александрия: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь - Александрия.
Гол Руслана Фомина принес команде Александра Бабича победу над александрийцами (1:0).
Мариуполь - Александрия 1:0
Гол: Фомин, 8
Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков, Демири — Игнатенко, Федорчук — Чурко (Вакула, 62), Мишнев, Зубков (Борячук, 75) — Фомин (Пихаленок, 82)
Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков (Стецьков, 46) — Ковалец, Запорожан, Банада — Полярус (Шастал, 68), Пономарь (Ситало, 53), Задерака
Предупреждения: Игнатенко, Фомин, Быков — Запорожан