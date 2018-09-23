День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Новости: Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Новости: Мариуполь - Александрия: обзор матча (Видео)
Мариуполь - Александрия: обзор матча (Видео)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)

Вест Хэм - Челси
17:58 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер ФК Вест Хэм

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча АПЛ 23 сентября Вест Хэм - Челси.

Челси впервые в текущем розыгрыше АПЛ потерял очки. Андрей Ярмоленко, выйдя в стартовом составе Вест Хэма, мог стать героем поединка, однако, не реализовал убойный момент во 2-м тайме.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Вест Хэм — Челси 0:0

Вест Хэм: Фабиански — Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку — Ярмоленко, Нобл (Санчес, 85), Райс, Обьянг, Ф. Андерсон (Снодграсс, 74) — Антонио (Перес, 65) 

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер (Кэхилл, 69), Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 79) – Виллиан, Жиру (Мората, 65), Азар.

Предупреждения: Андерсон, Снодграсс — Канте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Вест Хэм - Челси, Видео, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Челси, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Раванелли назвал причину ухода из Арсенала ФФУ подготовила заявку на проведение Суперкубка УЕФА Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии

Последние новости

Медики назвали продукт, который очень полезный для здоровья легких "Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс" В Швейцарии голосуют на референдуме по проверке импортных продуктов
Сегодня читают в спорте
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
05 Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Новости сегодня
18:04 Владимир Зеленский рассказал о своем увлечении
17:59 В Краматорске "накрыли" оружейную мастерскую
17:54 Городские пейзажи, которые вас заворожат (Фото)
17:40 В Черноморске горело зернохранилище
17:39 Врачи назвали вкусный напиток, который может спровоцировать инсульт
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
Новости: Польша возмущена заявлением посла Украины
Польша возмущена заявлением посла Украины
Новости: Нападение на активиста в Одессе: подробности состояния пострадавшего
Состояние пострадавшего активиста в Одессе
Новости: Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь