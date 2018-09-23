Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)

Челси впервые в текущем розыгрыше АПЛ потерял очки. Андрей Ярмоленко, выйдя в стартовом составе Вест Хэма, мог стать героем поединка, однако, не реализовал убойный момент во 2-м тайме.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Вест Хэм — Челси 0:0

Вест Хэм: Фабиански — Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку — Ярмоленко, Нобл (Санчес, 85), Райс, Обьянг, Ф. Андерсон (Снодграсс, 74) — Антонио (Перес, 65)

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер (Кэхилл, 69), Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 79) – Виллиан, Жиру (Мората, 65), Азар.

Предупреждения: Андерсон, Снодграсс — Канте.