День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Новости: Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)
Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Динамо - Десна: обзор матча (Видео)

Динамо - Десна
19:47 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Динамо - Десна.

Завершился матч 9-го тура чемпионата Украины между Динамо и Десной.

Динамо - Десна 4:0

Голы: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзера, 74, Цыганков, 87

Динамо: Бойко – Кендзера (Буэно, 77), Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (Дуэлунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) – Цыганков, Вербич, Морозюк

Десна: Паст – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д.Фаворов, Огиря, Коберидзе (Банасевич, 89), Картушов — А.Фаворов (Старенький, 72) – Безбородько (Хлебас, 67)

Предупреждения: Гармаш — Братков

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Видео, Динамо - Десна, Новости футбола, УПЛ, ФК Десна, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок Олимпика устроил ДТП и покинул место происшествия Ярмоленко поделился ожиданиями от игры против Челси в АПЛ Раванелли назвал причину ухода из Арсенала

Последние новости

Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео) Специалисты назвали фрукт, который поможет снизить уровень холестерина Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси
Сегодня читают в спорте
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
05 Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Новости сегодня
21:01 Малыш получается круче на снимках, чем его дядя-модель (Фото)
20:51 Врачи рассказали, зачем нужно регулярно есть хурму
20:50 Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда
20:39 Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов
20:38 Как королевы красоты выглядят в реальной жизни (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против Дерипаски отложили
Санкции против Дерипаски отложили
Новости: На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
Новости: Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Новости: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь