Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Динамо - Десна.
Завершился матч 9-го тура чемпионата Украины между Динамо и Десной.
Динамо - Десна 4:0
Голы: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзера, 74, Цыганков, 87
Динамо: Бойко – Кендзера (Буэно, 77), Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (Дуэлунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) – Цыганков, Вербич, Морозюк
Десна: Паст – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д.Фаворов, Огиря, Коберидзе (Банасевич, 89), Картушов — А.Фаворов (Старенький, 72) – Безбородько (Хлебас, 67)
Предупреждения: Гармаш — Братков