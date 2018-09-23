День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Ворскла - Заря: обзор матча (Видео)

Ворскла - Заря
22:16 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Заря

Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Ворскла - Заря

Автогол Василия Приймы перед финальным свистком арбитра принес домашнюю победу коллективу Василия Сачко (2:1).

Ворскла — Заря 2:1

Голы: Ребенок, 65, Прийма, 90 (авт.) — Караваев, 71.

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Кобахидзе (Сергийчук, 42), Кравченко (Скляр, 74), Шарпар, Ребенок — Кулач (Карека, 83) — Коломоец.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Прийма, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Рафаэль (Лунев, 85), Леднев (Кочергин, 72) — Громов (Леонардо, 66).

Предупреждения: Чеснаков, Даллку, Кулач, Сергийчук, Шуст — Михайличенко, Рафаэль, Караваев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Видео, Ворскла - Заря, Новости футбола, УПЛ, ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Мариуполь - Александрия: обзор матча (Видео) Львов - Карпаты: обзор матча (Видео) Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч против Челси

Последние новости

Слова Фонсеки после победы над Черноморцем Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео) Забавные изобретатели, которые умеют и удивить, и рассмешить
Сегодня читают в спорте
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
05 Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Новости сегодня
22:33 Английский футболист стал многодетным отцом за полтора месяца
22:29 Эксперты рассекретили стоимость Google Pixel 3
22:24 При нападении боевиков в Конго погибло 18 человек
22:12 Кантон Санкт-Галлен запретил паранджу
22:02 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против Дерипаски отложили
Санкции против Дерипаски отложили
Новости: На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
Новости: Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Новости: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь