Ворскла - Заря: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Ворскла - Заря
Автогол Василия Приймы перед финальным свистком арбитра принес домашнюю победу коллективу Василия Сачко (2:1).
Ворскла — Заря 2:1
Голы: Ребенок, 65, Прийма, 90 (авт.) — Караваев, 71.
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Кобахидзе (Сергийчук, 42), Кравченко (Скляр, 74), Шарпар, Ребенок — Кулач (Карека, 83) — Коломоец.
Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Прийма, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Рафаэль (Лунев, 85), Леднев (Кочергин, 72) — Громов (Леонардо, 66).
Предупреждения: Чеснаков, Даллку, Кулач, Сергийчук, Шуст — Михайличенко, Рафаэль, Караваев.