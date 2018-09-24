Полузащитник Челси Жоржиньо установил невероятный рекорд АПЛ

Полузащитник Челси Жоржиньо сделал 180 передач в матче 6-го тура АПЛ против Вест Хэма.

26-летний хавбек сборной Италии установил рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда начали собирать такую статистику, сообщает портал Opta.

Из этих 180 точными были 162 передачи. Это третий показатель в АПЛ по этому параметру. Впереди футболисты Манчестер Сити Гюндоган (167) и Фернандиньо (164).