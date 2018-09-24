"Динамо прорвало": Наставник Десны - о матче против киевлян в УПЛ

Черниговчане крупно уступили киевлянам, пропустив три из четырех голов во втором тайме. По словам Рябоконя, в первом тайме его команда играла организована, из-за чего и моментов у ворот Десны было минимум.

«Первый тайм провели более-менее прилично. Хозяева поля не так много создали остроты у наших ворот. Играли достаточно организованно. При этом у нас был шанс забить гол при счете 0:0. Но вместо этого пропустили необязательный гол в раздевалку», — цитирует слова главного тренера черниговчан официальный сайт клуба.

«Во втором тайме могли сравнять счет, но голевым шансом не воспользовались. А после второго гола в наши ворота Динамо словило кураж. Динамовцев, можно сказать, прорвало. Как в старые добрые времена они погнали соперника на бессарабские ворота и загнали нас туда. В итоге мы проиграли с неприличным счетом».

После девяти туров Десна занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 10 очков.

Следующий поединок команда из Чернигова сыграют с Кристаллом 26 сентября в Кубке Украины.