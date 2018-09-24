Месси побил очередной рекорд в чемпионате Испании
Новости спорта: Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по количеству проведенных матчей среди легионеров.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по количеству проведенных матчей среди легионеров.
Поединок пятого тура чемпионата против «Жироны» (2:2) стал для аргентинца 423-м в испанской лиге. Таким образом Месси обошел своего экс-одноклубника Дани Алвеса, у которого в активе 422 матча.
Третий по этому показателю — бывший хавбек «Сельты» и «Реал Сосьедада» Валерий Карпин (384), следом за ним Роберто Карлос (370) и Мауро Силва (369).