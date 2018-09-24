Месси побил очередной рекорд в чемпионате Испании

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по количеству проведенных матчей среди легионеров.

Поединок пятого тура чемпионата против «Жироны» (2:2) стал для аргентинца 423-м в испанской лиге. Таким образом Месси обошел своего экс-одноклубника Дани Алвеса, у которого в активе 422 матча.

Третий по этому показателю — бывший хавбек «Сельты» и «Реал Сосьедада» Валерий Карпин (384), следом за ним Роберто Карлос (370) и Мауро Силва (369).