Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА

Месси ранее заявлял, что посетит церемонию ФИФА в Лондоне, однако по личным причинам принял решение остаться дома, сообщает mundodeportivo.

Напомним, что Месси не попал в число трех претендентов на премию лучшему игроку года, однако аргентинец является одним из претендентов на награду за лучший гол.

Напомним, церемония вручения наград ФИФА по итогам 2018 состоится в Лондоне сегодня, 24 сентября, в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.