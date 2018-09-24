Назван лучший игрок девятого тура УПЛ

В 9 туре Динамо разгромило Десну со счетом 4:0.

В данном поединке полузащитник Виктор Цыганков отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, что позволило ему в итоге стать лучшим игроком по итогам тура.

Отметим, что 9 из 10 членов экспертного совета УПЛ, среди которых Олег Венглинский, Йожеф Сабо и другие известные футбольные люди, отдали свои голоса за Цыганкова.

В нынешнем сезоне на счету Виктора 2 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах Премьер-лиги.