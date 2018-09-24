День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Назван лучший игрок девятого тура УПЛ

Виктор Цыганков
12:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом по итогам прошедшего тура чемпионата Украины.

В 9 туре Динамо разгромило Десну со счетом 4:0.

В данном поединке полузащитник Виктор Цыганков отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, что позволило ему в итоге стать лучшим игроком по итогам тура.

"Похож на боксера": лидер Динамо показал, как выглядит после матча против Десны

Отметим, что 9 из 10 членов экспертного совета УПЛ, среди которых Олег Венглинский, Йожеф Сабо и другие известные футбольные люди, отдали свои голоса за Цыганкова.

В нынешнем сезоне на счету Виктора 2 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Цыганков, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Легендарный Пеле сделал подарок звездному форварду ПСЖ "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси "Не считаю его форвардом": Леоненко вновь жестко раскритиковал Беседина

Последние новости

Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак Базовый гардероб: как правильно носить черную кожаную куртку
Сегодня читают в спорте
01 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
02 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
03 Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
04 Цыганык - о конфликте Хацкевича и Красникова
05 Ломаченко: Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжей
Новости сегодня
12:34 Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ
12:21 Немецкое ателье показало седан MH5 700 на базе BMW M5 F90
12:20 Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне
12:14 Валяные портреты котов, которые необыкновенно реалистические (Фото)
12:04 Смешные мордочки животных, когда они обижаются
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь
В начале октября стоит ожидать бабье лето
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь