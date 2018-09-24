Санин жестко ответил на высказывания Гусева

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал неоднозначное высказывание тренера Динамо U-21 Олега Гусева о Мариуполе.

"Друзья, у меня иногда складывается впечатление, что в офисе одного очень уважаемого клуба, расположенном в Киеве по адресу ул. Михаила Грушевского, 3 (офис Динамо. – прим.), создан и успешно работает весьма мощный центр Нейро-Лингвистического Программирования (НЛП).

Посудите сами – как только авторитетный и уважаемый игрок, до последнего стоявший в стороне от околофутбольных скандалов, сменил игровую форму на костюм тренера, так его как будто подменили. И весь тот набор пропагандистских штампов, который в прошлом сезоне всплывал на гребне "Мариупольгейта", опять стал звучать, но уже из уст человека с доселе безупречной репутацией.

Олег Анатольевич, может быть пора перестать верить в детские страшилки про "…коварный Мариуполь который создан только для того, чтобы портить жизнь столичному гранду"? Цели и задачи у наших клубов абсолютно идентичны – максимально возможный спортивный результат, а все остальное – от лукавого", – написал Санин на своей странице в Фейсбук.