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Шахтер пытается купить японского форварда

Шоя Накаджиме
20:26 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к японскому нападающему португальского "Портимоненсе" Шоя Накаджиме.

По информации Record, "горняки" интересовались игроком еще весной, однако тогда клубы не сошли в цене – "Шахтер" был готов заплатить 10 млн евро, в то время как португальцы хотели получить порядка 20-ти.

Теперь же, по информации источника, донецкий клуб попробует еще раз заполучить игрока. Футболистом также интересуются "Севилья", "Айнтрахт" и "Мальорка".

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний японец сыграл за свой клуб 5 матчей, в которых забил 2 гола.

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Новости спорта, Новости спорта, УПЛ, ФК Шахтер, Шоя Накаджиме.
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