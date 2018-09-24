Шахтер пытается купить японского форварда

По информации Record, "горняки" интересовались игроком еще весной, однако тогда клубы не сошли в цене – "Шахтер" был готов заплатить 10 млн евро, в то время как португальцы хотели получить порядка 20-ти.

Теперь же, по информации источника, донецкий клуб попробует еще раз заполучить игрока. Футболистом также интересуются "Севилья", "Айнтрахт" и "Мальорка".

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний японец сыграл за свой клуб 5 матчей, в которых забил 2 гола.