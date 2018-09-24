День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины

Андрей Шевченко
21:05 Сегодня Телеграф
ФФУ
Фото: ФФУ

Новости спорта: Лунин, Макаренко и Ярмоленко вызваны в сборную Украины.

В сборную Украины на матчи против Италии (10-е октября, контрольный матч) и Чехии (16-е октября, Лига наций) вызван ряд игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах.

Среди них вратарь Андрей Лунин («Реал»), защитник Василий Кравец («Луго»), хавбеки Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Евгений Коноплянка («Шальке»), а также форварды Роман Яремчук («Гент») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).

Позже будут вызваны игроки из чемпионата Украины.

В резервном списке находятся Евгений Хачериди (ПАОК), Игорь Пластун («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош») и Евгений Селезнев («Акхисар»).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости спорта, Сборная Украины, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко Определен лучший наставник 9-го тура УПЛ Санин жестко ответил на высказывания Гусева

Последние новости

Раванелли: Когда я объявил о своем уходе, игроки заплакали Красиво жить не запретишь: роскошный средиземноморский дом в Италии (Фото) В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Сегодня читают в спорте
01 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
02 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
05 Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко
Новости сегодня
21:38 Трамп отложил обсуждение с замгенпрокурором Розенстайном его отставку
21:29 Медики подсказали, какие сладости можно есть во время диеты
21:17 На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier"
21:11 Анита Луценко показала в Instagram, как выглядела с избыточным весом
21:01 Улыбка до ушей: смешные люди, у которых работает смекалка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Звезда фильма "Отряд самоубийц" снялась в фотосессии известного глянца
Звезда фильма "Отряд самоубийц" снялась в фотосессии известного глянца
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь