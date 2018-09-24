Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины

В сборную Украины на матчи против Италии (10-е октября, контрольный матч) и Чехии (16-е октября, Лига наций) вызван ряд игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах.

Среди них вратарь Андрей Лунин («Реал»), защитник Василий Кравец («Луго»), хавбеки Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Евгений Коноплянка («Шальке»), а также форварды Роман Яремчук («Гент») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).

Позже будут вызваны игроки из чемпионата Украины.

В резервном списке находятся Евгений Хачериди (ПАОК), Игорь Пластун («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош») и Евгений Селезнев («Акхисар»).