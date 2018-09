Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года

Сегодня, 24 сентября, ФИФА назовет имя обладателя награды лучшему игроку года, а также объявит символическую сборную года, автора лучшего гола, тренера года, вратаря года, лучшую футболистку и женщину-тренера.

Напомним, на звание лучшего игрока по версии ФИФА претендуют полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Добавим, что португалец пропустит церемонию вручения наград.

#Cristiano: His hat-trick vs Spain#Modric: Going to the #WorldCup Final#Salah: Winning the Premier League golden boot

You voted these moments as their top for the year.

One will have another highlight added to their 2018 very soon!#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/akW8iv879L

— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.