Погба: Алексису нужно привыкнуть к новому стилю игры
Новости спорта: Поль Погба убежден, что со временем Алекис Санчес адаптируется к стилю игры "красных дьяволов".
В текущем сезоне Алексис Санчес провел за Манчестер Юнайтед пять матчей в Премьер-лиге, в которых отдал лишь одну результативную передачу.
"Алексис очень усердно трудится на тренировках и всегда пытается помогать команде", — заявил Погба.
"Когда ты долгое время выступаешь за команду, которая играет в другом стиле, то в новой команде тебе понадобится время на адаптацию".
Ранее Погба раскритиковал тактику Манчестер Юнайтед в игре с Вулверхэмптоном.