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Погба: Алексису нужно привыкнуть к новому стилю игры

Поль Погба
00:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Поль Погба убежден, что со временем Алекис Санчес адаптируется к стилю игры "красных дьяволов".

В текущем сезоне Алексис Санчес провел за Манчестер Юнайтед пять матчей в Премьер-лиге, в которых отдал лишь одну результативную передачу.

"Алексис очень усердно трудится на тренировках и всегда пытается помогать команде", — заявил Погба.

"Когда ты долгое время выступаешь за команду, которая играет в другом стиле, то в новой команде тебе понадобится время на адаптацию".

Ранее Погба раскритиковал тактику Манчестер Юнайтед в игре с Вулверхэмптоном.

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Новости спорта, Алексис Санчес, АПЛ, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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