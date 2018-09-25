Погба: Алексису нужно привыкнуть к новому стилю игры

В текущем сезоне Алексис Санчес провел за Манчестер Юнайтед пять матчей в Премьер-лиге, в которых отдал лишь одну результативную передачу.

"Алексис очень усердно трудится на тренировках и всегда пытается помогать команде", — заявил Погба.

"Когда ты долгое время выступаешь за команду, которая играет в другом стиле, то в новой команде тебе понадобится время на адаптацию".

Ранее Погба раскритиковал тактику Манчестер Юнайтед в игре с Вулверхэмптоном.