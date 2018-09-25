Бэйл - о победе Модрича: Невероятный игрок и невероятный сезон

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отправил поздравление своему одноклубнику и хавбеку сборной Хорватии Луке Модричу, признанному лучшим футболистом сезона по версии ФИФА.

«Поздравляю, мой друг! Невероятный игрок и невероятный сезон», — написал Бэйл в своём «твиттере».

Congratulations my friend! An unbelievable player and an unbelievable season @lukamodric10 pic.twitter.com/0lceC1wEaj — Gareth Bale (@GarethBale11) 24 сентября 2018 г.

На награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне бывший одноклубником Модрича.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.