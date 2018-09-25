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Бэйл - о победе Модрича: Невероятный игрок и невероятный сезон

Гарет Бэйл и Лука Модрич
04:08 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Один из лидеров "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал победу Луки Модрича в номинации игрок года по версии ФИФА.

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отправил поздравление своему одноклубнику и хавбеку сборной Хорватии Луке Модричу, признанному лучшим футболистом сезона по версии ФИФА.

«Поздравляю, мой друг! Невероятный игрок и невероятный сезон», — написал Бэйл в своём «твиттере».

На награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне бывший одноклубником Модрича.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

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Новости спорта, Лука Модрич, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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