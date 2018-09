Бэйл - о победе Модрича: Невероятный игрок и невероятный сезон

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отправил поздравление своему одноклубнику и хавбеку сборной Хорватии Луке Модричу, признанному лучшим футболистом сезона по версии ФИФА.

«Поздравляю, мой друг! Невероятный игрок и невероятный сезон», — написал Бэйл в своём «твиттере».

Congratulations my friend! An unbelievable player and an unbelievable season @lukamodric10 pic.twitter.com/0lceC1wEaj

— Gareth Bale (@GarethBale11) 24 сентября 2018 г.