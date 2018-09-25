Экс-тренер Челси трудоустроится у себя на родине

Бывший тренер "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте, который сейчас является безработным, может продолжить карьеру в Серии А, сообщает calciomercato.com.

На 49-летнего наставника претендуют неудачно стартовавшие во внутреннем чемпионате "Рома" и "Милан". После пяти туров "волки" занимают 14-е место в турнирной таблице, а "россонери" — 13-е.