Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4528546-eks-trener-chelsi-trudoustroitsya-u-sebya-na-rodine.html
Экс-тренер Челси трудоустроится у себя на родине
Новости спорта: У Антонио Конте есть два варианта в Италии, на 49-летнего специалиста претендуют "Рома" и "Милан".
Бывший тренер "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте, который сейчас является безработным, может продолжить карьеру в Серии А, сообщает calciomercato.com.
На 49-летнего наставника претендуют неудачно стартовавшие во внутреннем чемпионате "Рома" и "Милан". После пяти туров "волки" занимают 14-е место в турнирной таблице, а "россонери" — 13-е.
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