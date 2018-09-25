Александрия усилилась бывшим игроком Шахтера

Александрия на официальном сайте сообщила о подписании контракта с 27-летним хавбеком Дмитрием Гречишкиным. Футболист будет защищать цвета Александрии под 27-м номером. Контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

Напомним, права на Гречишкина принадлежали Шахтеру, но с 1 июля этого года игрок получил статус свободного агента. Последний матч хавбек провел 7 апреля, когда сыграл 18 минут за Шахтер в матче против Вереса.