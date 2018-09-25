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Челси может быть продан за £3 млрд

Роман Абрамович
12:32 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Российский миллиардер Роман Абрамович готов продать лондонский Челси после 15 лет владения.

Владелец "Челси" Роман Абрамович готов продать лондонский клуб, утверждает Bloomberg.

По информации источника, за "аристократов" российский миллиардер хочет выручить 3 миллиарда фунтов. При этом ранее Абрамович отказался продать "Челси" за 2 миллиарда фунтов.

Напомним, россиянин владеет столичным клубом на протяжении 15 лет. За это время "Челси" выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Новости спорта, АПЛ, Роман Абрамович, Челси, Чемпионат Англии.
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