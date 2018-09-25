Челси может быть продан за £3 млрд

Владелец "Челси" Роман Абрамович готов продать лондонский клуб, утверждает Bloomberg.

По информации источника, за "аристократов" российский миллиардер хочет выручить 3 миллиарда фунтов. При этом ранее Абрамович отказался продать "Челси" за 2 миллиарда фунтов.

Напомним, россиянин владеет столичным клубом на протяжении 15 лет. За это время "Челси" выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.