Украина - Чехия в Лиге Наций: стартовала продажа билетов

Сегодня стартовала продажа на матч Лиги Наций Украина – Чехия.

Поединок пройдет 16 октября в 21:45 на стадионе "Металлист" в Харькове. Продажа билетов уже началась в кассах стадиона и в интернете, традиционно на esport.

Приобрести билеты и попасть на стадион на матч можно только при наличии паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность.