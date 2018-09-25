Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4528986-ukraina-chehiya-v-lige-natsiy-startovala-prodazha-biletov.html
Украина - Чехия в Лиге Наций: стартовала продажа билетов
Новости спорта: Стартовала продажа билетов на матч Украина – Чехия, поединок пройдет 16 октября в Харькове.
Сегодня стартовала продажа на матч Лиги Наций Украина – Чехия.
Поединок пройдет 16 октября в 21:45 на стадионе "Металлист" в Харькове. Продажа билетов уже началась в кассах стадиона и в интернете, традиционно на esport.
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Приобрести билеты и попасть на стадион на матч можно только при наличии паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность.
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