Вацко о перестановках в Динамо: Насколько хватит Цыганкова и Вербича?

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал итог матча между Динамо и Десной (4:0).

"Приятно, что Хацкевич решает кадровые вопросы нестандартными шагами (Вербич играл номинального форварда в матче против Десны – прим. ред). Другое дело, приятно ли это самому Хацкевичу, ведь существует дефицит футболистов группы атаки. Футболистов вроде и набрали в команду, но центрфорварда как не было, так и нет.

Морозюк в матче с Десной сыграл правого вингера, Цыганков –левого. В связи с этим возникает вопрос: насколько хватит Цыганкова и Вербича? Они в последнее время выглядят истощенными. Однако этот матч выиграли – молодцы. "Динамовцы" на полную продемонстрировали спортивную злость в матче против Десны", – подытожил Вацко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, матч 9-го тура УПЛ между Динамо и Десной завершился уверенной победой столичного клуба со счетом 4:0.