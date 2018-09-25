Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что бельгийский вратарь команды Симон Миньоле выйдет в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Челси". Слова немецкого специалиста приводит пресс-служба мерсисайдцев:

"Насчет завтрашнего состава я пока не могу сказать. Единственное, в воротах точно будет стоять Миньоле, остальное решим завтра.

Симон был готов уйти в другой клуб, чтобы быть там первым номером, но мы не могли позволить себе его отпустить. С тех пор он показывал себя блестяще. Он заслужил сыграть завтра".