Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Новости спорта: Владислав Супряга отметился первыми голами за Динамо, но в первенстве U 21.
18-летний нападающий Динамо Владислав Супряга забил свой дебютный гол, отличившись в матче чемпионата Украины U-21 против Мариуполя.
И почти сразу же Супряга оформляет дубль в матче против Мариуполя
Напомним, матч Мариуполь U 21 - Динамо U 21 закончился победой киевлян 3:0, еще один гол на счету Сергея Булеца (81).
Матч основных команд состоится в среду, 26 сентября, начало - в 17:00.