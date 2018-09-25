Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)

18-летний нападающий Динамо Владислав Супряга забил свой дебютный гол, отличившись в матче чемпионата Украины U-21 против Мариуполя.

И почти сразу же Супряга оформляет дубль в матче против Мариуполя

Напомним, матч Мариуполь U 21 - Динамо U 21 закончился победой киевлян 3:0, еще один гол на счету Сергея Булеца (81).

Матч основных команд состоится в среду, 26 сентября, начало - в 17:00.