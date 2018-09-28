Хацкевич отказался покупать аргентинского форварда (Видео)

Киевское Динамо летом потеряло нападающих Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса, и не сумело найти им замену, приобретя лишь юного Владислава Супрягу.

Как заявил журналист Артем Франков, в последний день трансферного окна Динамо могло подписать аргентинского нападающего Франко Солдано из клуба Унион Санта-Фе, но Александр Хацкевич отказался от данного варианта.

28-летний Солдано отметился двумя голами в шести матчах чемпионата Аргентины.

Отметим, что в Динамо летом перебрались три бразильца - Буэно, Че-Че и Сидклей.