Клопп использует секретный напиток, чтобы сделать Ливерпуль чемпионом

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп для улучшения результатов команды решил прибегнуть к тайным разработкам немецкой фармакологии.

Как утверждает Bild, Клопп нанял экс-чемпиона мира по плаванию Марка Варнеке, который в 35 лет в 2005 году стал самым возрастным чемпионом мира по плаванию с 1971 года. Теперь Вернеке вместе с ведущим диетологом "красных" Моной Неммер готовят "секретный напиток" с ароматами цитруса и апельсина, который "значительно увеличивает скорость регенерации после физических упражнений".

При этом, сообщается, что данный напиток не является допингом, а просто позволяет быстрее восстанавливаться после тяжелых нагрузок.