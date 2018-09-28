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Когда и где смотреть матчи 10-го тура УПЛ

УПЛ
10:10 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: УПЛ

Новости спорта: В этот уик-энд состоятся матчи 10-го тура УПЛ.

Матчи десятого тура украинской Премьер-лиги пройдут с 28 по 30 сентября. Центральным противостоянием тура станет поединок между львовскими "Карпатами" и донецким "Шахтером".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы ZIK, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига. 10-й тур

28 сентября (Пятница)

19:00. "Карпаты" - "Шахтер", ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

29 сентября (Суббота)

14:00. "Олимпик" - "Александрия", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр: Анатолий Абдула

30 сентября (Воскресенье)

14:00. "Десна" - "Ворскла", "Футбол 1"

Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

Главный арбитр: Александр Омельченко

17:00. "Черноморец" - "Мариуполь", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Виталий Романов

17:00. "Заря" - "Львов", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Арсенал-Киев" - "Динамо", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр: Николай Балакин.

Напомним, в перенесенном матче УПЛ Динамо обыграла Мариуполь и отстает от Шахтера в турнирной таблице на 4 очка.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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