Когда и где смотреть матчи 10-го тура УПЛ
Новости спорта: В этот уик-энд состоятся матчи 10-го тура УПЛ.
Матчи десятого тура украинской Премьер-лиги пройдут с 28 по 30 сентября. Центральным противостоянием тура станет поединок между львовскими "Карпатами" и донецким "Шахтером".
По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы ZIK, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига. 10-й тур
28 сентября (Пятница)
19:00. "Карпаты" - "Шахтер", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
29 сентября (Суббота)
14:00. "Олимпик" - "Александрия", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр: Анатолий Абдула
30 сентября (Воскресенье)
14:00. "Десна" - "Ворскла", "Футбол 1"
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина
Главный арбитр: Александр Омельченко
17:00. "Черноморец" - "Мариуполь", "Футбол 1"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Виталий Романов
17:00. "Заря" - "Львов", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
19:30. "Арсенал-Киев" - "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр: Николай Балакин.
Напомним, в перенесенном матче УПЛ Динамо обыграла Мариуполь и отстает от Шахтера в турнирной таблице на 4 очка.