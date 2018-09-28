Игрок сборной Украины сменил футбольное поле на боксерский ринг

Видео, где Селезнев тренируется боксировать, выложил агент футболиста Акхисара Иван Пироженко на своей странице в Фейсбуке. На видео нападающий сборной Украины отрабатывает серии ударов.

"Селезнев готовится к зимнему трансферному окну. В случае, если и в зимнее межсезонье, президент Акхисара будет блокировать переход в Галатасарай. Мы готовы", – написал Пироженко под видео.

Евгений Селезнев выступает за турецкий клуб Акхисар Беледиеспор с декабря 2017 года. В СМИ появлялась информация в заинтересованности Галатасарая в услугах украинца. Сам футболист также не прочь перейти в турецкий гранд.