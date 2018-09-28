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В МЮ нашли замену Моуриньо

Маурисио Почеттино
10:58 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководство манкунианцев не довольно работой Моуриньо.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может начать работу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, клуб из Манчестера рассматривает Почеттино как кандидата на замену Жозе Моуриньо, который демонстрирует неудовлетворительный результат в начале нового сезона. Другим кандидатом на пост главного тренера МЮ является Зинедин Зидан, который сейчас без работы.

Напомним, кроме неудачных результатов в МЮ обстановку нагнетает и конфликт между Моуриньо и полузащитником Полем Погба. Португалец лишил француза капитанской повязки, после чего они устроили словесную перепалку на тренировке.

Ранее сообщалось, что МЮ пока не собирается увольнять Моуриньо.

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Новости спорта, АПЛ, Маурисио Почеттино, МЮ, Новости футбола, Футбол.
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