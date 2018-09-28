Азар - о продлении контракта с Челси
Новости спорта: Звездный вингер опроверг информацию о продлении соглашения с «аристократами»
Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что пока не подписывал новый контракт с лондонским клубом. Вингера цитирует The Guardian.
«Я не подписывал новый контракт. Пока нет».
Соглашение бельгийца с «синими» рассчитано до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к Азару со стороны «Реала».
Напомним, Азар вошел в символическую сборную FIFA, а также его великолепный гол помог «Челси» пройти «Ливерпуль» в Кубке Лиги (2:1).