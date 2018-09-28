Форвард Динамо Беседин вернулся к тренировкам

Форвард «Динамо» Артем Беседин полностью восстановился после мышечно-сухожильной травмы, которую он получил в конце августа.

27 сентября 22-летний украинец начал тренировки в общей группе.

Следующий матч «Динамо» проведет 30 сентября с «Арсеналом-Киевом», но планируется, что нападающий примет участие во встрече молодежных команд. Последний раз Беседин выходил на поле 22 августа в матче против «Аякса» (1:3).

В текущем сезоне Артем провел в составе «Динамо» 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.