Форвард Динамо Беседин вернулся к тренировкам
Новости спорта: Артем Беседин вернулся к тренировкам накануне киевского дерби в УПЛ.
Форвард «Динамо» Артем Беседин полностью восстановился после мышечно-сухожильной травмы, которую он получил в конце августа.
27 сентября 22-летний украинец начал тренировки в общей группе.
Следующий матч «Динамо» проведет 30 сентября с «Арсеналом-Киевом», но планируется, что нападающий примет участие во встрече молодежных команд. Последний раз Беседин выходил на поле 22 августа в матче против «Аякса» (1:3).
В текущем сезоне Артем провел в составе «Динамо» 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.