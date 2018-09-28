Футболку Зидана c финала ЧМ-1998 продадут на аукционе

Ценность экипировки в том, что именно в ней был одет игрок в финальном матче ЧМ-1998 и забил два гола, позволившие тогда Франции стать чемпионами. Матч состоялся 12 июля 1998 года на стадионе Стад де Франс.

Футболку ни разу не стирали, поэтому, по словам организаторов аукциона, на ней остались следы пота легендарного футболиста.

Торги пройдут 13 октября в аукционном доме Drouot. За лот от Зидана планируют выручить 20-40 тысяч евро.