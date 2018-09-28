Лидер обороны Ливерпуля рискует пропустить матч против Челси

Участие защитника «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейка в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Челси» под вопросом.

В минувшие выходные голландец получил повреждение в поединке с «Саутгемптоном» (3:0).

Как сообщает Sky Sports, главный тренер «красных» Юрген Клопп определится касательно ван Дейка ближе к матчу.

Встреча «Челси» и «Ливерпуль» состоится в субботу, 29 сентября, в 19:30 по киевскому времени.