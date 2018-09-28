УЕФА наказал ФФУ за поведение болельщиков

УЕФА объявили наказание за поведение болельщиков сборной Украины в игре с Чехией в первом матче Лиги наций.

Главный футбольный орган Европы оштрафует ФФУ на 35 тысяч евро, сообщает официальный сайт украинской Федерации.

Напомним, в матче 6 сентября активные украинские фанаты попытались пробраться на поле. После короткой стычки полицию в ответ забросали мусором, некоторые участники были задержаны.

В освобождении фанатов участвовал консул Украины в Чехии, а также руководство ФФУ. Хулиганы отделались штрафом в 7 тысяч крон (около 280 евро).