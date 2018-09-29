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Вест Хэм - МЮ: анонс матча открытия 7-го тура АПЛ

Мануэль Пеллегрини
08:34 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости спорта: МЮ после неудачных матчей и шквала критики попытается добыть положительный результат в Лондоне у Вест Хэма, набравшего неплохую игровую форму.

Сегодня, 29 сентября, в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне состоися поединок между Вест Хэмом и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Команда Андрея Ярмоленко ужасно стартовала в этом сезоне, только в последних двух турах сумев набрать очки. "Молотобойцы" перед сегодняшним матчем занимают 17-ю сточку турнирной таблицы, что никак не устраивает ни игроков, ни тренера. Вест Хэм постепенно набирает ходу, что совпало с выходом в старте Андрея Ярмоленко: украинец дублем принес победу над Эвертоном, а также мог отобрать 3 очка у Челси, если бы реализовай свой 100%й момент. Далее в Кубке Лиги был разгромно бит Маклсфилд Таун с рекордным счетом 8:0, поэтому уже можно с уверенностью сказать, что Пеллегрини нашел рычаги управления командой.

Манчестер Юнайтед куда успешнее стартовал в АПЛ, но по ходу уже растерял достаточное количество очков, чтобы располагаться на 7-м месте. На фоне растущего раскола в коллективе и двух последних неудачных матчах (ничья с Вулверхэмптоном и поражение в Кубке от Дерби), у Манчестера не очень много шансов на успех в Лондоне. С другой стороны, МЮ необходимо доказывать свой класс уже сейчас, ибо возмущения болельщиков и слухи об отставке Моуринью уже активно обсуждаются в прессе.

Вест Хэм в матче не сможет рассчитывать на Уинстона Рида, Мануэля Лансини, Энди Кэррола, Джека Уилшира и Карлоса Санчеса. Моуринью лишился лишь Маркоса Рохо.

У Вест Хэма большие шансы отобрать очки у Манчестер Юнайтед, необходимо лишь сыграть дисциплинированно, как против Челси, а также улучшить реализацию своих главных лидеров. Манчестер Юнайтед после неудач будет крайне мотивированным, даже в свете растущих психологических проблем в коллективе.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Вест Хем, Манчестер Юнайтед.
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