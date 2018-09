Шевченко сегодня отмечает свои 42 года

Наставник сборной Украины, экс-игрок Динамо Киев, Милана, Челси сегодня, 29 сентября, отмечает свой день рождения.

Андрей Шевчекно с 48-ю мячами является лучшим бомбардиром сборной Украины. В клубной карьере неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, Лиги чемпионов. Вошел в историю миланского клуба, как второй лучший бомбардир, в том числе исключительно в дерби Милана.

Sheva has given us so many memories: here some of the best @jksheva7 ci ha regalato tanti momenti indimenticabili: questa è la nostra top 10 dei suoi gol più belli #HBD pic.twitter.com/EoNv9Kj2f2

— AC Milan (@acmilan) 29 сентября 2018 г.