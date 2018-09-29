Роналдиньо пошутил над Пуйолем (Видео)
Новости спорта: Если бы бразилец решился на такое в реальном матче, то Карлес вряд ли оставил бы его на ногах.
Роналдиньо не смог подавить в себе бразильский дух и поиздевался над своим экс-одноклубником Карлесом Пуйолем.
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@ronaldinho can’t resist it @carles5puyol @fcbarcelona @fundacioncruyff @johancruyff
На одном из мероприятий Барселоны две легенды клуба - Роналдиньо и Карлес Пуйоль позировали для объективов папарацци, как внезапно бразилец заметил мяч и расставленные ноги испанца. Он не смог сопротивляться своим инстинктам, и отправил мяч между ног защитнику.
Пуйоль тоже не стал изменять традициям, и если уж мяч прошел мимо него, то он хотя бы сделал все, чтобы не пустить к нему соперника.