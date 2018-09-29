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Роналдиньо пошутил над Пуйолем (Видео)

Роналдиньо и Карлес Пуйоль
13:12 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Если бы бразилец решился на такое в реальном матче, то Карлес вряд ли оставил бы его на ногах.

Роналдиньо не смог подавить в себе бразильский дух и поиздевался над своим экс-одноклубником Карлесом Пуйолем.

 
 
 
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@ronaldinho can’t resist it @carles5puyol @fcbarcelona @fundacioncruyff @johancruyff

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

На одном из мероприятий Барселоны две легенды клуба - Роналдиньо и Карлес Пуйоль позировали для объективов папарацци, как внезапно бразилец заметил мяч и расставленные ноги испанца. Он не смог сопротивляться своим инстинктам, и отправил мяч между ног защитнику.

Пуйоль тоже не стал изменять традициям, и если уж мяч прошел мимо него, то он хотя бы сделал все, чтобы не пустить к нему соперника.

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Новости спорта, Видео, Карлес Пуйоль, Новости футбола, Роналдиньо, Футбол.
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