Роналдиньо пошутил над Пуйолем (Видео)

Роналдиньо не смог подавить в себе бразильский дух и поиздевался над своим экс-одноклубником Карлесом Пуйолем.

На одном из мероприятий Барселоны две легенды клуба - Роналдиньо и Карлес Пуйоль позировали для объективов папарацци, как внезапно бразилец заметил мяч и расставленные ноги испанца. Он не смог сопротивляться своим инстинктам, и отправил мяч между ног защитнику.

Пуйоль тоже не стал изменять традициям, и если уж мяч прошел мимо него, то он хотя бы сделал все, чтобы не пустить к нему соперника.