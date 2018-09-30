Лучшего бомбардира Серии А оштрафовали за симуляцию
Новости спорта: Нападающего Дженоа Кшиштофа Пьонтека оштрафовали за симуляцию в матче против Кьево.
В матче шестого тура Серии А Дженоа дома обыграл Кьево со счетом 2:0.
В конце первого тайма счет в матче открыл нападающий "грифонов" Кшиштоф Пьонтек, который за пять минут до этого получил желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.
Тем не менее, молодой поляк не отделался одним лишь предупреждением. Дисциплинарный комитет Серии А решил оштрафовать Пьонтека на две тысячи евро.
В текущем сезоне Пьонтек провел за Дженоа пять матчей в чемпионате Италии, в которых забил шесть голов, являясь лучшим бомбардиром Серии А.