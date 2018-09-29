Клопп обещает Челси ответный удар в матче АПЛ

На неделе Ливерпуль уступил "синим" в рамках Кубка английской лиги со счетом 1:2.

По словам Клоппа, пока не остыли эмоции его команда должна отомстить лондонцам в предстоящем матче АПЛ.

"Мы хотим нанести ответный удар", — начал Клопп.

"Поражения случаются, но ответный удар – это обязанность каждого в спорте, за это я футбол и люблю. В сезоне ты всегда играешь с каждой командой по два раза".

"Нелегко ответить, когда первый матч у тебя в августе, а второй – в мае, однако если матчи через три дня, это вполне возможно. Давайте попытаемся".

"Это будет сложная игра для обеих команд, лучшей подготовкой к которой был наш поединок в среду. Естественно, на поле выйдут немного другие составы, но мы постараемся использовать опыт, полученный в недавнем матче", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Поединок Челси – Ливерпуль начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.