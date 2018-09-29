Джерард: Фирмино – абсолютный гений

Легенда Ливерпуля, а ныне наставник Рейнджерс Стивен Джеррард поделился впечатлениями от атаки мерсисайдцев.

"Фирмино – абсолютный гений, если присмотреться к нему. Он заинтересован в создании результативной атаки точно так же, как и в ее завершении. Другие форварды тоже важны, но это ключевой игрок для Ливерпуля.

А вообще, у команды отличная глубина в атаке. Если они потеряют Салаха или Мане, то в хорошей форме находится Старридж, а еще Ориджи и Соланке.

Сейчас я смотрю на Ливерпуль и не вижу у команды любых недостатков. Эта команда сильнее той, в которой играл я, это лучший состав за очень долгое время. Единственное, чего им не хватает – это опыта", – цитирует Джеррарда ВВС.