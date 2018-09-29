Степаненко сыграл 250-й матч за Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко сыграл 250 матчей в футболке донецкого клуба. Поединок 10-го тура УПЛ с Карпатами стал для хавбека юбилейным.

Отличный способ отметить 250-й матч за «Шахтер». Поздравляем, Тарас! pic.twitter.com/aO3iZBsw4K — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 сентября 2018 г.

Степаненко играет за Шахтер с 2010-го, перейдя в стан "горняков" из запорожского Металлурга. За это время он забил 17 голов.

Напомним, Шахтер на выезде не оставил шансов львовской команде, отгрузив в ее ворота аж шесть мячей.