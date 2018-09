Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав "Вест Хэма" в третьем матче английской Премьер-лиги подряд. Мануэль Пеллегрини выпустил украинца в числе 11 основных футболистов "Вест Хэма" на матч 7-го тура с "Манчестер Юнайтед".

Arnautovic starts and there's a place on the bench for Grady Diangana! pic.twitter.com/4zIpdONrvL

— West Ham United (@WestHamUtd) 29 сентября 2018 г.