Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав "Вест Хэма" в третьем матче английской Премьер-лиги подряд. Мануэль Пеллегрини выпустил украинца в числе 11 основных футболистов "Вест Хэма" на матч 7-го тура с "Манчестер Юнайтед".

Arnautovic starts and there's a place on the bench for Grady Diangana! pic.twitter.com/4zIpdONrvL — West Ham United (@WestHamUtd) 29 сентября 2018 г.

"Молотобойцы" потерпели четыре поражения на старте чемпионата, во всех этих матчах Андрей Ярмоленко выходил на замену и не смог отличиться результативными действиями. Первый гол в сезоне Ярмоленко забил в матче Лиги Наций со Словакией, отличившись с пенальти.

С тех пор, после возвращения, в клуб в матчах чемпионата Англии Ярмоленко появляется со старта. В матче с "Эвертоном" дубль Ярмоленко принес лондонскому клубу первую победу в АПЛ 2018/19. В поединке с "Челси" Андрей упустил несколько выгодных возможностей отличиться и матч завершился нулевой ничьей. В матче Кубка Лиги с "Маклсфилдом" Ярмоленко участия не принимал. "Молотобойцы" победили со счетом 8:0.